Vangelo e parola del giorno, sabato 1° Maggio 2021 (Di sabato 1 maggio 2021) In questa rubrica giornaliera vi proponiamo la meditazione con il Vangelo del giorno, sabato 1° Maggio 2021 La redazione di Zon.it fornisce ai propri lettori, in maniera quotidiana, la Lettura del giorno ed il Vangelo del giorno. LETTURA DEL giorno Dagli Atti degli ApostoliAt 13,44-52 Il sabato seguente quasi tutta la città di Antiòchia si radunò per ascoltare la parola del Signore. Quando videro quella moltitudine, i Giudei furono ricolmi di gelosia e con parole ingiuriose contrastavano le affermazioni di Paolo. Allora Paolo e Bàrnaba con franchezza dichiararono: «Era necessario che fosse proclamata prima di tutto a voi la parola di Dio, ma poiché la respingete e non vi ... Leggi su zon (Di sabato 1 maggio 2021) In questa rubrica giornaliera vi proponiamo la meditazione con ildel1°La redazione di Zon.it fornisce ai propri lettori, in maniera quotidiana, la Lettura deled ildel. LETTURA DELDagli Atti degli ApostoliAt 13,44-52 Ilseguente quasi tutta la città di Antiòchia si radunò per ascoltare ladel Signore. Quando videro quella moltitudine, i Giudei furono ricolmi di gelosia e con parole ingiuriose contrastavano le affermazioni di Paolo. Allora Paolo e Bàrnaba con franchezza dichiararono: «Era necessario che fosse proclamata prima di tutto a voi ladi Dio, ma poiché la respingete e non vi ...

Advertising

MunShiann : RT @AlzogliOcchi: La parola di Gesù disseta e dà vita, ma solo a chi ha sete, a chi ha il coraggio delle proprie seti e sa andare al Signor… - ReErthu : Io ho sudato in questo modo ho rispettato la genesi uomo lavorerai con sudore e io ho lavorato dalla prima moglie d… - RossellaMaienza : Io mi sono imprigionata nel cibo perché ho considerato il giudizio degli altri su di me come una parola del Vangelo… - _A_mors : RT @CiaoKarol: 'Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria' ?? #Vangelo di oggi - Sabato, 1 Maggio 2021 ?????? - CiaoKarol : 'Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria' ?? #Vangelo di oggi - Sabato, 1 Maggio 2021 ?????? -