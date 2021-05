Vaccino Johnson & Johnson anti-Covid | raccomandato l' uso preferenziale per gli over 60

(Di sabato 1 maggio 2021) “Preso atto del pronunciamento dell’EMA e del parere della CTS di AIFA si legge in un comunicato firmato da Locatelli (Consiglio Superiore di Sanità), Magrini (Aifa) e Rezza (Ministero della Salute)...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Johnson

... 1.955.700 di Moderna e 179.800 di), mentre ammonta a 5.955.692 il totale delle persone vaccinate a cui sono state somministrate la prima e la seconda dose di. Lo riferisce ...... 36.700 Astrazeneca, 4.900 Moderna e 3.200. Poste Italiane li ha trasferiti alle ... Agli over 80 e ai soggetti fragili sarà somministrato ilPfizer mentre, a tutti gli altri il ...Vaccini Lazio. Da oggi (precisamente dalla scorsa mezzanotte) la prenotazione è aperta agli under 50. Tutti coloro che hanno dai 18 ai 49 anni (e sono quindi nati tra il 1972 ...Sono 19.949.067 i vaccini anti-Covid somministrati nel nostro Paese, l'88,a per cento delle dosi finora consegnate, pari a 22.558.660 (15.612.480 Pfizer/BioNTech, 4.810.680 di ...