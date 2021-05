Vaccino, Figliuolo fa il punto "Dopo gli over 65 aperto a tutti" (Di domenica 2 maggio 2021) Una volta "messi in sicurezza gli over 65" la campagna vaccinale sara' aperta a tutte le classi di eta'". Il commissario Francesco Paolo Figliuolo, all'inaugurazione del nuovo hub vaccinale di Porta di Roma, fa il punto della situazione sulla campagna di somministrazione del siero contro il coronavirus. "Sulla somministrazione del Vaccino anti Covid agli over 80 "ci siamo", con copertura gia' dell'85%; sugli over 70 "siamo li'", sugli over 60 e anche sugli over 65 e' opportuno insistere. con le forniture di maggio si arrivera' a un totale disponibile pari a quasi 25 milioni di dosi. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 2 maggio 2021) Una volta "messi in sicurezza gli65" la campagna vaccinale sara' aperta a tutte le classi di eta'". Il commissario Francesco Paolo, all'inaugurazione del nuovo hub vaccinale di Porta di Roma, fa ildella situazione sulla campagna di somministrazione del siero contro il coronavirus. "Sulla somministrazione delanti Covid agli80 "ci siamo", con copertura gia' dell'85%; sugli70 "siamo li'", sugli60 e anche sugli65 e' opportuno insistere. con le forniture di maggio si arrivera' a un totale disponibile pari a quasi 25 milioni di dosi. Segui su affaritaliani.it

