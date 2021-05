Vaccino Covid, l’Italia accelera: secondo giorno consecutivo con oltre 500mila dosi somministrate (Di sabato 1 maggio 2021) Il 30 aprile in Italia sono state somministrate 492.660 dosi di vaccini. Il dato è provvisorio, verrà riaggiornato dal governo nel pomeriggio e dunque molto probabilmente salirà per il secondo giorno consecutivo oltre le 500mila dosi. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 1 maggio 2021) Il 30 aprile in Italia sono state492.660di vaccini. Il dato è provvisorio, verrà riaggiornato dal governo nel pomeriggio e dunque molto probabilmente salirà per ille. L'articolo .

Advertising

fattoquotidiano : Covid, il Brasile travolto dall’epidemia chiede aiuto: “I paesi con dosi extra di vaccino ce le donino il prima pos… - fattoquotidiano : Covid, in Brasile 400mila morti: 100mila in soli 36 giorni, tra marzo e aprile. Bolsonaro: “Sarò l’ultimo a fare il… - LaStampa : Ricoverati per Covid nonostante il vaccino - PalazzesiC : @Photogr77781909 Vero, poi ci saranno i soliti ipocondriaci smidollati di sinistra a risentire del cambiamento repe… - CoronaLupo : Rispetteranno gli ordini,è il loro lavoro, ciò nn significa che soffocano propria ragione formata grazie a LIBERO A… -