Vaccino Covid, Figliuolo: "Dopo over 65, dosi per giovani in vacanza e nelle scuole" (Di sabato 1 maggio 2021) "Dopo gli over 65 vaccineremo i più giovani in vacanza e nelle scuole". Questo l'annuncio di Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario all'emergenza Covid in un'intervista rilasciata al quotidiano Repubblica. Guardando all'estate, il generale ha spiegato che sta pensando a luoghi ad hoc dove poter vaccinare, ovvero di "utilizzare strutture presso centri montani o estivi, che potrebbero dare un appeal a quel tipo di utenti". Lo stesso commissario ha poi parlato anche del numero di vaccinazioni giornaliere e del coprifuoco (Covid: GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE).

