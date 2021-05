Vaccino Covid, dopo gli over 65 vaccinazione per i più giovani in vacanza e nelle scuole. Lo annuncia Figliuolo (Di sabato 1 maggio 2021) “Abbiamo raggiunto le 500 mila dosi”, annuncia con soddisfazione il Generale Francesco Figliuolo, commissario straordinario all'emergenza Covid dopo il record delle 512.395 dosi, in un’intervista a la Repubblica. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 1 maggio 2021) “Abbiamo raggiunto le 500 mila dosi”,con soddisfazione il Generale Francesco, commissario straordinario all'emergenzail record delle 512.395 dosi, in un’intervista a la Repubblica. L'articolo .

Advertising

fattoquotidiano : Covid, il Brasile travolto dall’epidemia chiede aiuto: “I paesi con dosi extra di vaccino ce le donino il prima pos… - fattoquotidiano : Covid, in Brasile 400mila morti: 100mila in soli 36 giorni, tra marzo e aprile. Bolsonaro: “Sarò l’ultimo a fare il… - LaStampa : Ricoverati per Covid nonostante il vaccino - Daniele_Manca : Vaccino Covid, le date delle prenotazioni: a giugno tocca ai 40-50enni, Raggiunta quota 500 mila, il nodo resta Ast… - sardus7 : RT @ebreieisraele: In #Israel il #governo analizza possibili connessioni fra problemi al cuore e #vaccino #pfizer. #BioNTech collabora. Il… -