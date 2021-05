Vaccino, così Italia è arrivata a 500mila dosi e ora pensa a superarle: il piano Figliuolo (Di domenica 2 maggio 2021) Il 29 aprile raggiunta la quota di iniezioni al giorno fissata come obiettivo dal commissario per l'emergenza Covid. Il generale: “Il mantenimento della quota è legato alle aziende farmaceutiche". Si punta ad arrivare intorno a un milione di iniezioni in 24 ore a giugno: “Non dobbiamo fare scorte, ma veleggiare tra l'88 e il 92% di dosi utilizzate rispetto alle consegne”. E spiega: “Coperti gli over65, la mia idea è di dire agli over30: andate e vaccinatevi”. L’1 maggio superate 20 milioni di dosi somministrate Leggi su tg24.sky (Di domenica 2 maggio 2021) Il 29 aprile raggiunta la quota di iniezioni al giorno fissata come obiettivo dal commissario per l'emergenza Covid. Il generale: “Il mantenimento della quota è legato alle aziende farmaceutiche". Si punta ad arrivare intorno a un milione di iniezioni in 24 ore a giugno: “Non dobbiamo fare scorte, ma veleggiare tra l'88 e il 92% diutilizzate rispetto alle consegne”. E spiega: “Coperti gli over65, la mia idea è di dire agli over30: andate e vaccinatevi”. L’1 maggio superate 20 milioni disomministrate

robersperanza : Ieri in Italia sono state somministrate oltre 500 mila dosi di vaccino. Grazie alle donne e agli uomini del Serviz… - matteosalvinimi : Trova i bugiardi... Grazie generale #Figliuolo, avanti così. P.s. Lombardia da record ieri, con oltre 111mila dosi… - luigidimaio : Somministrate ieri oltre 500.000 dosi di vaccino: è un risultato che ci deve dare forza, e ci dice che la campagna… - TonyPala2 : RT @_Nico_Piro_: Trovo questo dileggiare Cuba non solo sgradevole ma autolesionista. Vista l'avarizia (cit Bojo) occidentale, ai Paesi pove… - mtracca : RT @valy_s: #COVID19 Il generale #Figliuolo parla con soddisfazione a #portaaporta di CERTIFICATI per MUOVERSI LIBERAMENTE IN ITALIA, prev… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino così Vaccino, superati 20 milioni di dosi È stato così superato di oltre il 23 per cento il target giornaliero di 28 mila dosi, assegnato dalla Struttura commissariale per l'emergenza Covid alla regione. Ieri era invece stato il governatore ...

Primo Maggio, Toniaccini (Anci): 'Dobbiamo progettare un nuovo sviluppo: il lavoro è un diritto e non un tormento' ... a eccezione dei 35 - 49enni che, invece, diminuiscono, così come le donne e i dipendenti permanenti. Dati che evidenziano il dramma del lavoro nel nostro Paese. Se con il vaccino c'è stata una ...

Vaccino, così Italia è arrivata a 500mila dosi e ora pensa a superarle: il piano Figliuolo Sky Tg24 È statosuperato di oltre il 23 per cento il target giornaliero di 28 mila dosi, assegnato dalla Struttura commissariale per l'emergenza Covid alla regione. Ieri era invece stato il governatore ...... a eccezione dei 35 - 49enni che, invece, diminuiscono,come le donne e i dipendenti permanenti. Dati che evidenziano il dramma del lavoro nel nostro Paese. Se con ilc'è stata una ...