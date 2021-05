Vaccino coronavirus, Lombardia, prenotazione per la fascia d’età dei 16-49enni (Di sabato 1 maggio 2021) La Regione Lombardia ha aperto le prenotazioni del Vaccino anti-Covid per i soggetti fragili di 16-49 anni, da partire dalla 18 del 1° maggio. Covid, Lombardia: aperte prenotazioni Vaccino per soggetti fragili di 16-49 anni dalle 18 del 1° maggio su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 1 maggio 2021) La Regioneha aperto le prenotazioni delanti-Covid per i soggetti fragili di 16-49 anni, da partire dalla 18 del 1° maggio. Covid,: aperte prenotazioniper soggetti fragili di 16-49 anni dalle 18 del 1° maggio su Notizie.it.

you_trend : ? #Coronavirus, dosi di vaccino somministrate nella giornata di ieri: 508.158 Media settimanale delle somministraz… - RobertoBurioni : Tutti gli esperti (me incluso) dicevano che sarebbe stato impossibile avere un vaccino prima di metà 2021. Per for… - Agenzia_Ansa : L'annuncio dell'azienda farmaceutica americana Moderna: nel 2022 produrrà 3 miliardi di dosi di vaccino anti-corona… - MarcoD82 : RT @vaccinaItalia: #Vaccini anti #COVID19 in Italia, aggiornamento del 01/05/2021 ore 17:11. Le dosi somministrate sono più di 20 milioni #… - ultimoranet : #Coronavirus, 12.965 contagiati, 226 morti e 18.466 guariti nelle ultime 24 ore in Italia. 20.111.976 le dosi di va… -