Vaccino: 19,9 milioni le dosi sommistrate. Quasi 6 milioni gli immunizzati. Tutti i numeri (Di sabato 1 maggio 2021) Sono 19.949.067 i vaccini anti - Covid somministrati nel nostro Paese, l'88,a per cento delle dosi finora consegnate, pari a 22.558.660 (15.612.480 Pfizer/BioNTech, 4.810.680 di AstraZeneca , 1.955. Leggi su leggo (Di sabato 1 maggio 2021) Sono 19.949.067 i vaccini anti - Covid somministrati nel nostro Paese, l'88,a per cento dellefinora consegnate, pari a 22.558.660 (15.612.480 Pfizer/BioNTech, 4.810.680 di AstraZeneca , 1.955.

Advertising

Agenzia_Ansa : L'annuncio dell'azienda farmaceutica americana Moderna: nel 2022 produrrà 3 miliardi di dosi di vaccino anti-corona… - peppeprovenzano : In #India le pire di morti #COVID19 per strada. I paesi ricchi pensano di guarire mentre il resto del mondo muore?… - Agenzia_Ansa : Arrivano 2,2 milioni di dosi del vaccino Pfizer. Verranno distribuite da domani alle Regioni. Commissariato all'eme… - MaestriElena : L’UE ha acquistato abbastanza dosi di vaccino #COVID19 per vaccinare l'intera popolazione e avrà ancora oltre 400 m… - leggoit : Vaccino: 19,9 milioni le dosi sommistrate. Quasi 6 milioni gli immunizzati -