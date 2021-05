Vaccini no stop anche il 1 maggio, il plauso di Pellegrino (IV) (Di sabato 1 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Un plauso va a chi anche oggi è operativo nei centri vaccinali e negli ospedali contro l’avanzata del Covid. Straordinario è il ruolo svolto dagli hub vaccinali nelle aree interne. Forniscono un lavoro prezioso a supporto delle famiglie e dei territori con criticità legate alla mobilità. Oggi ho visitato il centro vaccinale di Roccadaspide, comune del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, dove ogni giorno somministrano 250 Vaccini e oggi si è raggiunto il record di 300 dosi inoculate. Ho apprezzato l’eccellenza del servizio reso alla comunità, e mi sono compiaciuto per l’assoluta efficienza. Per questo ringrazio il sindaco Gabriele Iuliano, gli operatoti sanitari e i tanti volontari che con il loro impegno hanno reso possibile l’ottimo servizio. Nel giorno dedicato ai lavoratori un ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 1 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Unva a chioggi è operativo nei centri vaccinali e negli ospedali contro l’avanzata del Covid. Straordinario è il ruolo svolto dagli hub vaccinali nelle aree interne. Forniscono un lavoro prezioso a supporto delle famiglie e dei territori con criticità legate alla mobilità. Oggi ho visitato il centro vaccinale di Roccadaspide, comune del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, dove ogni giorno somministrano 250e oggi si è raggiunto il record di 300 dosi inoculate. Ho apprezzato l’eccellenza del servizio reso alla comunità, e mi sono compiaciuto per l’assoluta efficienza. Per questo ringrazio il sindaco Gabriele Iuliano, gli operatoti sanitari e i tanti volontari che con il loro impegno hanno reso possibile l’ottimo servizio. Nel giorno dedicato ai lavoratori un ...

