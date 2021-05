Vaccini Lombardia, fascia fragili 16 - 49 anni: da oggi si può prenotare (Di sabato 1 maggio 2021) Come si prenota il vaccino Per le prenotazioni online è necessario collegarsi al sito https://prenotazioneVaccinicovid.regione.Lombardia.it/ e tenere a portata di mano il Numero di Tessera Sanitaria ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 1 maggio 2021) Come si prenota il vaccino Per le prenotazioni online è necessario collegarsi al sito https://prenotazionecovid.regione..it/ e tenere a portata di mano il Numero di Tessera Sanitaria ...

Agenzia_Ansa : Arrestati attentatori hub vaccini di Brescia, sono due no vax #ANSA - LegaSalvini : VACCINI, #BERTOLASO: LOMBARDIA DA CHAMPIONS, PRONTI A SUPERARE 115MILA DOSI GIORNALIERE - MediasetTgcom24 : Vaccini, in Lombardia al via prenotazione per tutti i fragili #covid - SergioSierra67 : Vaccini, corsa alle fiale: Lombardia record. La progressione dell’ultima settimana. Moratti: presto 140 mila vaccin… - Mayflower014 : Arrestati i responsabili dell'attentato incendiario contro un hub vaccinale a #Brescia lo scorso 3 aprile. Si trat… -