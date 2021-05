petergomezblog : Covid in India, altri 3400 morti ma diversi Stati hanno finito i vaccini. A Delhi la polizia cerca nuovi crematori - borghi_claudio : @Gabriel23322863 Questa storia dei contagi che aumentano con i vaccini. periodicamente salta fuori, Israele, India… - sole24ore : #Coronavirus: India, record di 400mila positivi nelle ultime 24 ore. In #Australia i cittadini che tornano dal Paes… - fisco24_info : Vaccini: l'India ha ricevuto prime 150mila dosi di Sputnik: Altri 3 milioni attesi nelle prossime settimane - fisco24_info : Vaccini: l'India ha ricevuto prime 150mila dosi di Sputnik: Altri 3 milioni attesi nelle prossime settimane -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini India

Il 13 aprile, il Drug Controller General of(DCGI), l'agenzia sanitaria indiana, ha approvato l'uso del vaccino Sputnik V contro il coronavirus. L'è diventata il 60mo Paese ad approvare ...... gli approfondimenti L'travolta: oltre 300 mila contagi e 2 mila morti in un giorno In... cioè "senza ascoltare voci o critiche" riguardo aistessi. Finora meno del 2% della ...A febbraio c’erano meno 10mila positivi al giorno, ieri erano 400mila. Per gli esperti la colpa è della campagna elettorale oltre che dei grandi raduni sportivi e religiosi ...L'India ha ricevuto oggi un primo lotto da 150 mila dosi del vaccino russo Sputnik V. Lo riportano i media indiani. Altri tre milioni di dosi del vaccino russo dovrebbero arrivare nelle prossime setti ...