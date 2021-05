Vaccini: l'India ha ricevuto prime 150mila dosi di Sputnik (Di sabato 1 maggio 2021) L'India ha ricevuto oggi un primo lotto da 150 mila dosi del vaccino russo Sputnik V. Lo riportano i media Indiani. Altri tre milioni di dosi del vaccino russo dovrebbero arrivare nelle prossime ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 1 maggio 2021) L'haoggi un primo lotto da 150 miladel vaccino russoV. Lo riportano i mediani. Altri tre milioni didel vaccino russo dovrebbero arrivare nelle prossime ...

