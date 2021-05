Vaccini, la grande maratona delle Regioni: superata quota 20 milioni di somministrazioni. Lazio, Sicilia e Toscana da record (Di sabato 1 maggio 2021) L’obiettivo promesso è stato raggiunto, ora la sfida sarà mantenersi su questi livelli. Si parla di Vaccini anti Covid e di quelle tanto agognate 500mila somministrazioni su cui il commissario per l’emergenza Francesco Paolo Figliuolo ha puntato per settimane, presentando il ritmo di mezzo milione di dosi al giorno come il vero punto di svolta della campagna vaccinale italiana. Ora la missione sarà andare avanti su questa strada, facendo sì che la cifra raggiunta diventi la norma. Su questo fronte due saranno gli aspetti da tenere d’occhio. Il primo è il gap a livello nazionale nazionale accumulato dal 10 marzo al 29 aprile con 2,3 milioni di dosi somministrate in meno rispetto a quanto previsto. Come fa notare Youtrend, nella settimana del 23-29 aprile le previsioni della struttura commissariale erano state più ottimistiche di ... Leggi su open.online (Di sabato 1 maggio 2021) L’obiettivo promesso è stato raggiunto, ora la sfida sarà mantenersi su questi livelli. Si parla dianti Covid e di quelle tanto agognate 500milasu cui il commissario per l’emergenza Francesco Paolo Figliuolo ha puntato per settimane, presentando il ritmo di mezzo milione di dosi al giorno come il vero punto di svolta della campagna vaccinale italiana. Ora la missione sarà andare avanti su questa strada, facendo sì che la cifra raggiunta diventi la norma. Su questo fronte due saranno gli aspetti da tenere d’occhio. Il primo è il gap a livello nazionale nazionale accumulato dal 10 marzo al 29 aprile con 2,3di dosi somministrate in meno rispetto a quanto previsto. Come fa notare Youtrend, nella settimana del 23-29 aprile le previsioni della struttura commissariale erano state più ottimistiche di ...

