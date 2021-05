Vaccini Italia oggi | superate le 20 milioni di dosi somministrate | il 23% degli italiani ha ricevuto la prima iniezione

(Di sabato 1 maggio 2021). Buone notizie per l'nel primo weekend di «semilibertà» dopo mesi di restrizioni e lockdown. Per il secondo giorno consecutivo sono stati superati i 500 mila...

Sono 20.111.976 le dosi disomministrate ad oggi in, con 14.084.097 persone che hanno avuto la prima dose (pari al 23% della popolazione totale) e 6.027.879 anche con il richiamo (pari al 10%). E' quanto si ...LEGGI I DATI COMPLETI QUI 01 mag 17:34 Insomministrate più di 20 milioni di dosi diSono 20.111.976 le dosi disomministrate ad oggi in, con 14.084.097 persone che ...1.5.2021 – Superate alle ore 17:00 di oggi in Italia le 20milioni di dose di vaccino somministrate. Mentre sono 6.027.870 gli italiani che hanno completato il ciclo vaccinale, ricevendo anche la secon ...Nel bollettino ufficiale del primo maggio 2021, sono 12.965 i nuovi casi di Covid 19 ufficializzati in Italia . Ancora 226 morti.