Vaccini: in Lombardia al via prenotazione per tutti i fragili. Dalle 18 di oggi registrazione estesa a chi ha più di 16 anni (Di sabato 1 maggio 2021) A partire dalle ore 18 di oggi, in Lombardia sarà estesa la possibilità di prenotare la vaccinazione anti Covid-19 alla fascia d'età 16-49 anni (nati 1972-2005) con esenzione per patologia (i cosiddetti fragili).

