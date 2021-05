Vaccini in Lombardia: al via alle prenotazioni per la fascia 16-49 (Di sabato 1 maggio 2021) Dalle 18 in Lombardia i soggetti fragili della fascia d’età 16-49 anni potranno prenotarsi per i Vaccini Covid tramite il portale di Regione Oggi sabato 1 maggio i soggetti fragili di età compresa tra i 16 e i 49 anni potranno prenotarsi per i Vaccini Covid tramite il portale della regione Lombardia. La prenotazione potrà essere effettuata anche mediante il portale di Poste Italiane. Dalle 12 di mercoledì 28 aprile le prenotazioni erano state aperte per i soggetti fragili di età compresa tra i 50 e i 54 anni. In serata anche a coloro che hanno un’età compresa tra i 54 e i 59 anni hanno potuto accedere alle prenotazioni. La condizione di fragilità che consente di prenotarsi per i Vaccini consiste ... Leggi su zon (Di sabato 1 maggio 2021) D18 ini soggetti fragili dellad’età 16-49 anni potranno prenotarsi per iCovid tramite il portale di Regione Oggi sabato 1 maggio i soggetti fragili di età compresa tra i 16 e i 49 anni potranno prenotarsi per iCovid tramite il portale della regione. La prenotazione potrà essere effettuata anche mediante il portale di Poste Italiane. D12 di mercoledì 28 aprile leerano state aperte per i soggetti fragili di età compresa tra i 50 e i 54 anni. In serata anche a coloro che hanno un’età compresa tra i 54 e i 59 anni hanno potuto accedere. La condizione di fragilità che consente di prenotarsi per iconsiste ...

