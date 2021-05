Vaccini e ritardi: la protesta dei sindaci della Valle dell’Irno (Di sabato 1 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoValle dell’Irno (Sa) – I sindaci della Valle dell’Irno Gianfranco Valiante di Baronissi, Antonio Somma di Mercato San Severino, Vincenzo Sessa di Fisciano, Francesco Gismondi di Calvanico e Antonio Rescigno di Bracigliano si sono riuniti questa mattina per analizzare i ritardi dei centri vaccinali ed hanno, in maniera congiunta, deciso di protestare inviando, nelle prossime ore, una comune diffida all’ASL e in particolare al distretto sanitario 67, per chiedere di allineare i dati relativi alle vaccinazioni del territorio a quelli della media provinciale, regionale e nazionale. Dai dati emersi, questi territori scontano una media di meno 5 punti percentuali rispetto a quella regionale. È un problema di ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 1 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – IGianfranco Valiante di Baronissi, Antonio Somma di Mercato San Severino, Vincenzo Sessa di Fisciano, Francesco Gismondi di Calvanico e Antonio Rescigno di Bracigliano si sono riuniti questa mattina per analizzare idei centri vaccinali ed hanno, in maniera congiunta, deciso dire inviando, nelle prossime ore, una comune diffida all’ASL e in particolare al distretto sanitario 67, per chiedere di allineare i dati relativi alle vaccinazioni del territorio a quellimedia provinciale, regionale e nazionale. Dai dati emersi, questi territori scontano una media di meno 5 punti percentuali rispetto a quella regionale. È un problema di ...

