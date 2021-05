Vaccini Covid Over 55, Figliuolo: “Presto apriremo le prenotazioni, poi i trentenni” (Di sabato 1 maggio 2021) La campagna vaccinale continua senza sosta. “A brevissimo apriremo le prenotazioni fino a 55 anni per chi ha comorbidità legate ai codici di esenzione. Poi la mia idea, ancora non condivisa con chi prenderà la decisione finale, è di dire a tutti quelli che hanno più di 30 anni: andate e vaccinatevi”. Ha dichiarato Domenico Figliuolo, commissario straordinario all’emergenza Covid. Leggi anche: Variante indiana: disposta la zona rossa per una frazione di Sabaudia, 365 contagi totali Le vaccinazioni per i giovani Il Commissario straordinario Figliuolo, in un’intervista rilasciata a Repubblica, ha dichiarato che “Dopo gli Over 65 vaccineremo i più giovani in vacanza e nelle scuole”. Rispetto ai numeri e a come stanno procedendo le vaccinazioni, è molto ottimista: “Non posso dire che ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 1 maggio 2021) La campagna vaccinale continua senza sosta. “A brevissimolefino a 55 anni per chi ha comorbidità legate ai codici di esenzione. Poi la mia idea, ancora non condivisa con chi prenderà la decisione finale, è di dire a tutti quelli che hanno più di 30 anni: andate e vaccinatevi”. Ha dichiarato Domenico, commissario straordinario all’emergenza. Leggi anche: Variante indiana: disposta la zona rossa per una frazione di Sabaudia, 365 contagi totali Le vaccinazioni per i giovani Il Commissario straordinario, in un’intervista rilasciata a Repubblica, ha dichiarato che “Dopo gli65 vaccineremo i più giovani in vacanza e nelle scuole”. Rispetto ai numeri e a come stanno procedendo le vaccinazioni, è molto ottimista: “Non posso dire che ...

