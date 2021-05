Vaccini, Capri si avvia a diventare ‘Covid-free’: dosi anche a chi non ha ricevuto la convocazione (Di sabato 1 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCapri (Na) – Capri si avvia a completare la campagna vaccinale e procede grandi passi verso lo status di Isola ‘Covid Free‘ come annunciato ieri dal Governatore Vincenzo De Luca. Per accelerare il raggiungimento dell’obiettivo, le due amministrazioni comunali di Capri ed AnaCapri hanno annunciato che domani domenica 2 maggio, i residenti isolani appartenenti a tutte le fasce d’età già iscritti alla piattaforma regionale per le vaccinazioni ma non ancora convocati a mezzo sms, potranno accedere ugualmente ai poli vaccinali della tendostruttura “San Costanzo” di Capri ed al polo vaccinale Mario Cacace di AnaCapri. Alle due strutture vaccinali potranno accedere anche coloro che non hanno ancora aderito ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 1 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) –sia completare la campagna vaccinale e procede grandi passi verso lo status di IsolaFree‘ come annunciato ieri dal Governatore Vincenzo De Luca. Per accelerare il raggiungimento dell’obiettivo, le due amministrazioni comunali died Anahanno annunciato che domani domenica 2 maggio, i residenti isolani appartenenti a tutte le fasce d’età già iscritti alla piattaforma regionale per le vaccinazioni ma non ancora convocati a mezzo sms, potranno accedere ugualmente ai poli vaccinali della tendostruttura “San Costanzo” died al polo vaccinale Mario Cacace di Ana. Alle due strutture vaccinali potranno accederecoloro che non hanno ancora aderito ...

