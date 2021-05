Vaccini ai più giovani, Figliuolo illustra possibili novità in vista dell’estate (Di sabato 1 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Coperti gli over 65 la mia idea, ancora non condivisa con chi prenderà la decisione finale, è di dire a tutti quelli che hanno più di 30 anni: andate e vaccinatevi”. Così il generale Francesco Figliuolo, commissario straordinario all’emergenza Covid, in un’intervista al quotidiano La Repubblica, in cui ha aggiunto: “vorrei che si dicesse: chi ha più di 30 anni si presenta e si vaccina. Poi decideremo le modalità con le Regioni, anche per evitare le resse che abbiamo visto”. Il commissario straordinario ha anche spiegato che per l’estate si sta pensando “di utilizzare strutture presso centri montani o estivi, che potrebbero dare un appeal a quel tipo di utenti. Tutti siamo stati giovani – ha detto – e sappiamo che i giovani a volte si sentono onnipotenti e pensano: ‘Tanto non lo prendo’. Ma ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 1 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Coperti gli over 65 la mia idea, ancora non condivisa con chi prenderà la decisione finale, è di dire a tutti quelli che hanno più di 30 anni: andate e vaccinatevi”. Così il generale Francesco, commissario straordinario all’emergenza Covid, in un’interal quotidiano La Repubblica, in cui ha aggiunto: “vorrei che si dicesse: chi ha più di 30 anni si presenta e si vaccina. Poi decideremo le modalità con le Regioni, anche per evitare le resse che abbiamo visto”. Il commissario straordinario ha anche spiegato che per l’estate si sta pensando “di utilizzare strutture presso centri montani o estivi, che potrebbero dare un appeal a quel tipo di utenti. Tutti siamo stati– ha detto – e sappiamo che ia volte si sentono onnipotenti e pensano: ‘Tanto non lo prendo’. Ma ...

Advertising

davidefaraone : Oggi è il giorno della consacrazione della bontà dell’operazione Draghi per cui avevamo aperto una crisi di governo… - matteorenzi : La svolta sui #vaccini c’è, grazie alle nuove persone a gestire l’emergenza. Paura delle divise? Mi preoccupa di pi… - Ettore_Rosato : 'Vaccini, ricerca e cure corrette e tempestive'. Il prof. #Zangrillo riassume in poche parole i motivi per cui il p… - AndyLasa : Premesso che si parla 'solo', per quanto ne so, al massimo di un mese di differenza, ma le prenotazioni dei vaccini… - GianlucaMasoero : RT @lucianocapone: Più di tre mesi fa, scrivevo che Cina e Russia avevano messo in piedi una campagna di disinformazione, diffondendo fake-… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini più Figliuolo: 'Ora hub nelle scuole e località di villeggiatura' Sui numeri, Figliuolo è fiducioso: "Non posso dire che domani riusciremo a fare un milione di vaccini, ma intanto sono sicuro che la macchina possa salire molto più su dei 500 mila. Non dobbiamo fare ...

Covid, Figliuolo: 'Vaccineremo anche in scuole e luoghi di vacanza' - Obiettivo è un milione di dosi al giorno ... ma intanto sono sicuro che la macchina possa salire molto più su dei 500mila. Non dobbiamo fare scorte di vaccini, ma veleggiare tra l'88 e il 92% di dosi utilizzate rispetto alle consegne. In ...

Vaccino Covid, il 12% dice no: nel Nordest e tra i leghisti percentuali più alte | Sondaggio Corriere della Sera Sui numeri, Figliuolo è fiducioso: "Non posso dire che domani riusciremo a fare un milione di, ma intanto sono sicuro che la macchina possa salire moltosu dei 500 mila. Non dobbiamo fare ...... ma intanto sono sicuro che la macchina possa salire moltosu dei 500mila. Non dobbiamo fare scorte di, ma veleggiare tra l'88 e il 92% di dosi utilizzate rispetto alle consegne. In ...