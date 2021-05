Vaccini, 6 milioni di persone hanno ricevuto anche il richiamo: è il 10% della popolazione. Superate le 20 milioni di somministrazioni (Di sabato 1 maggio 2021) Sono 20.111.976 le dosi di vaccino anti-Covid somministrate ad oggi primo maggio in Italia, con 14.084.097 persone che hanno avuto la prima dose (pari al 23% della popolazione totale) e 6.027.879 che hanno ricevuto anche il richiamo: significa che il 10% della popolazione è immunizzato. Un risultato che arriva grazie ai primi due giorni in cui finalmente è stato raggiunto il target delle 500mila vaccinazioni al giorno: giovedì si è arrivati a 515mila, venerdì 30 aprile le inoculazioni sono state 500.320 (ma il dato deve ancora consolidarsi). Delle 22.558.660 dosi distribuite alle regioni, è stato finora somministrato l’89,2%. L’accelerazione annunciata dal generale Francesco Paolo Figliuolo per la settimana tra il 14 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 1 maggio 2021) Sono 20.111.976 le dosi di vaccino anti-Covid somministrate ad oggi primo maggio in Italia, con 14.084.097cheavuto la prima dose (pari al 23%totale) e 6.027.879 cheil: significa che il 10%è immunizzato. Un risultato che arriva grazie ai primi due giorni in cui finalmente è stato raggiunto il target delle 500mila vaccinazioni al giorno: giovedì si è arrivati a 515mila, venerdì 30 aprile le inoculazioni sono state 500.320 (ma il dato deve ancora consolidarsi). Delle 22.558.660 dosi distribuite alle regioni, è stato finora somministrato l’89,2%. L’accelerazione annunciata dal generale Francesco Paolo Figliuolo per la settimana tra il 14 ...

