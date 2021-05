Vaccinazioni, le dosi in arrivo e il calendario possibile per la fascia 40-50 anni. Figliuolo: “In estate anche in centri montani ed estivi” (Di sabato 1 maggio 2021) Acciuffata finalmente la soglia delle 500mila Vaccinazioni al giorno con la Lombardia che dopo mesi di errori, ritardi e disguidi corre, si può pensare a un possibile calendario che riguardino le fase meno anziane della popolazione. Fermo restando che ci sono ancora anziani non vaccinati, la prospettiva riguarda la fascia intermedia e l’inizio della campagna massiva, come ipotizza il Corriere della Sera, a partire da metà maggio. Un traguardo ambizioso visto che secondo il report settimanale sulle Vaccinazioni in Italia, il 41,5% della fascia 70-79 è in attesa di ricevere la prima dose, il 58,4% ne ha ricevuta almeno una e l’8,5% ha fatto anche il richiamo. Mentre tra gli over 80, il 15,3% è in attesa della prima dose, l’84,6% ne ha ricevuta almeno una e il 63,4% ... Leggi su cityroma (Di sabato 1 maggio 2021) Acciuffata finalmente la soglia delle 500milaal giorno con la Lombardia che dopo mesi di errori, ritardi e disguidi corre, si può pensare a unche riguardino le fase meno anziane della popolazione. Fermo restando che ci sono ancora anziani non vaccinati, la prospettiva riguarda laintermedia e l’inizio della campagna massiva, come ipotizza il Corriere della Sera, a partire da metà maggio. Un traguardo ambizioso visto che secondo il report settimanale sullein Italia, il 41,5% della70-79 è in attesa di ricevere la prima dose, il 58,4% ne ha ricevuta almeno una e l’8,5% ha fattoil richiamo. Mentre tra gli over 80, il 15,3% è in attesa della prima dose, l’84,6% ne ha ricevuta almeno una e il 63,4% ...

