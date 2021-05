(Di sabato 1 maggio 2021) Superata quota 20didi vaccino somministrate in. Una soglia importante che porta a 6le persone che hanno ricevuto la. Una quota di immunizzati pari al 10% ...

Un italiano su tre è immune" dichiara il fisico Battiston, che da mesi segue i dati sul #Covid. Bene, i vaccini st… - Negli USA Trump voleva curare il #Covid con iniezioni di candeggina. Poi è arrivato @JoeBiden e con lui una seria c… - ... 'salviamo vite' ... ????? E i morti per covid ? (Questo sì un record lombardo), e gli anziani m… - Vaccinazioni Covid in Italia, oggi 20 milioni di dosi. Seconda dose: 10% della popolazione - #Coronavirus: Vaccini anti Covid: ad oggi, #1maggio, effettuate 1953089 vaccinazioni.

Corriere della Sera

...consiste in patologie che possono aumentare il rischio di contrarre forme più gravi di- 19 . ... Nella giornata di ieri lesomministrate in regione sono arrivate addirittura a ...Il sindaco di Golfo Aranci, Mario Mulas, ha comunicato poco fa gli ultimi aggiornamenti- 19. ... Nel frattempo auspichiamo che riprendano lead un ritmo che negli ultimi giorni ...1.5.2021 – Superate alle ore 17:00 di oggi in Italia le 20milioni di dose di vaccino somministrate. Mentre sono 6.027.870 gli italiani che hanno completato il ciclo vaccinale, ricevendo anche la secon ...L'India ha la più grande capacità di produzione di vaccini al mondo ma sta soffrendo di una seconda ondata devastante di infezioni da coronavirus, proprio mentre le scorte di va ...