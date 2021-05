Un' ordinanza speciale per ricostruire Camerino | dal Governo arrivano 18 milioni di euro

PicenoTime : Ordinanza speciale Ascoli, 36 milioni di euro per 11 scuole. La soddisfazione di Fioravanti e Castelli… - PicenoNews24 : “Ordinanza speciale Ascoli”, 36 milioni di euro per 11 scuole. La soddisfazione di Castelli e Fioravanti. - picenooggi : Ordinanza speciale Ascoli, 36 milioni di euro per 11 scuole. Cabina di coordinamento del sisma garantisce intesa - inotg_inot59 : RT @LaVoceTraspeDir: Secondo una recente ordinanza del Tribunale di Roma, resa il 26 febbraio 2021 dal Giudice Dott. Dario Conte all’intern… - FASTConfsalsg : RT @LaVoceTraspeDir: Secondo una recente ordinanza del Tribunale di Roma, resa il 26 febbraio 2021 dal Giudice Dott. Dario Conte all’intern… -

Ultime Notizie dalla rete : ordinanza speciale

picenotime

CAMERINO - 'Quella di oggi (ieri, ndr.) è una giornata di festa per Camerino e per tutto l'entroterra devastato dal terremoto del 2016. Viene, infatti, firmata unadenominata proprio 'Interventi in Comune di Camerino', grazie alla quale possiamo finalmente affermare con assoluta certezza che la ricostruzione parte'. Sono le parole del ...Al via il fine settimana in zona gialla e Como resta sorvegliatacon un pacchetto di misure per vivere la città nel rispetto delle norme anti - Covid ... il sindaco ha firmato unache ...CAMERINO - «Quella di oggi (ieri, ndr.) è una giornata di festa per Camerino e per tutto l’entroterra devastato dal terremoto del 2016. Viene, infatti, firmata una ...Quarantena fissata a 10 giorni per gli studenti con tampone negativo, considerati sempre contatti stretti dei propri compagni di classe, mentre per gli insegnanti, che non vengono considerati contatti ...