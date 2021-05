“UnoMattina in famiglia”, Tiberio Timperi lascia lo studio: Monica Setta resta sola, il motivo (Di sabato 1 maggio 2021) «Vi lascio soli con Monica Setta». Così ad “UnoMattina in famiglia” Tiberio Timperi, che nel corso della puntata in onda oggi, sabato 1 maggio 2021, ha ceduto il timone del programma alla sua collega giornalista. Un addio definitivo? No, un’uscita che vale per il solo appuntamento odierno. La ragione? È legata al Covid-19: il conduttore ha fatto un importante annuncio. leggi anche l’articolo —> Barbara D’Urso attacco durissimo a Diletta Leotta: «Stai chiusa in casa» “UnoMattina in famiglia”, Tiberio Timperi lascia lo studio: Monica Setta resta sola «È arrivato il mio turno», ha esclamato Tiberio ... Leggi su urbanpost (Di sabato 1 maggio 2021) «Vi lascio soli con». Così ad “in, che nel corso della puntata in onda oggi, sabato 1 maggio 2021, ha ceduto il timone del programma alla sua collega giornalista. Un addio definitivo? No, un’uscita che vale per il solo appuntamento odierno. La ragione? È legata al Covid-19: il conduttore ha fatto un importante annuncio. leggi anche l’articolo —> Barbara D’Urso attacco durissimo a Diletta Leotta: «Stai chiusa in casa» “in”,lo«È arrivato il mio turno», ha esclamato...

