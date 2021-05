Uno maggio libero e pensante, all’evento di Taranto niente musica in solidarietà ai lavoratori dello spettacolo. Segui la diretta degli interventi (Di sabato 1 maggio 2021) niente musica e nessuna esibizione dal vivo nel tradizionale concerto Uno maggio libero e pensante di Taranto. Quest’anno, il Comitato cittadini e lavoratori liberi e pensanti e dai direttori artistici della manifestazione, Roy Paci, Michele Riondino e Antonio Diodato, hanno deciso di dare spazio solo a riflessioni e interventi di movimenti, associazioni e realtà della società civile. Una decisione, spiegano gli organizzatori, con l’intento di esprimere la propria solidarietà ai lavoratori dello spettacolo dal vivo e a tutti gli artisti che da marzo scorso hanno perso il lavoro, ritrovandosi ad affrontare una crisi senza precedenti, privi di ammortizzatori sociali e senza un’adeguata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 1 maggio 2021)e nessuna esibizione dal vivo nel tradizionale concerto Unodi. Quest’anno, il Comitato cittadini eliberi e pensanti e dai direttori artistici della manifestazione, Roy Paci, Michele Riondino e Antonio Diodato, hanno deciso di dare spazio solo a riflessioni edi movimenti, associazioni e realtà della società civile. Una decisione, spiegano gli organizzatori, con l’intento di esprimere la propriaaidal vivo e a tutti gli artisti che da marzo scorso hanno perso il lavoro, ritrovandosi ad affrontare una crisi senza precedenti, privi di ammortizzatori sociali e senza un’adeguata ...

