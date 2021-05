Une vie démente vince la 39esima edizione di Bergamo Film Meeting (Di sabato 1 maggio 2021) È Une vie démente/Madly in Life/Follemente in vita di Raphaël Balboni e Ann Sirot (Belgio, 2020) il Film vincitore della Mostra Concorso della 39esima edizione di Bergamo Film Meeting. Al Film, che è stato votato dal pubblico, va il Premio Bergamo Film Meeting del valore di 5.000 euro. La giuria internazionale, presieduta da Martha Otte (senior programmer del Tromsø International Film Festival) e composta da Dominique Cabrera (regista) e da Luciano Barisone (giornalista e critico cinematografico), consegna il Premio per la migliore regia del valore di 2.000 euro a Raftis/Tailor/Il sarto di Sonia Liza Kenterman (Grecia, Germania, Belgio 2020). Una menzione speciale viene inoltre ... Leggi su bergamonews (Di sabato 1 maggio 2021) È Une vie/Madly in Life/Follemente in vita di Raphaël Balboni e Ann Sirot (Belgio, 2020) ilvincitore della Mostra Concorso delladi. Al, che è stato votato dal pubblico, va il Premiodel valore di 5.000 euro. La giuria internazionale, presieduta da Martha Otte (senior programmer del Tromsø InternationalFestival) e composta da Dominique Cabrera (regista) e da Luciano Barisone (giornalista e critico cinematografico), consegna il Premio per la migliore regia del valore di 2.000 euro a Raftis/Tailor/Il sarto di Sonia Liza Kenterman (Grecia, Germania, Belgio 2020). Una menzione speciale viene inoltre ...

