Una Vita, anticipazioni spagnole: Aurelio non morirà (Di sabato 1 maggio 2021) A distanza di pochissimi giorni dal finale di Una Vita in Spagna, non mancano le anticipazioni sul destino dei personaggi più amati di Acacias. Innanzitutto, ci sarà una clamorosa svolta per quanto concerne il controverso Aurelio Quesada, creduto morto per mano di Rodrigo, e invece vivo e vegeto. Inoltre, per Lolita, dopo anni di dolore ed estrema sofferenza a causa della tragica e prematura morte del marito Antonito, finalmente arriverà una svolta positiva, mentre Felipe potrebbe decidere di andarsene per sempre dal quartiere. Le anticipazioni spagnole di Una Vita, dunque, si soffermeranno soprattutto sul marito di Genoveva Salmeron che, per un certo periodo di tempo, verrà considerato morto, ucciso da un diabolico piano di Rodrigo che lo aggredirà per poi farlo morire con il gas ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 1 maggio 2021) A distanza di pochissimi giorni dal finale di Unain Spagna, non mancano lesul destino dei personaggi più amati di Acacias. Innanzitutto, ci sarà una clamorosa svolta per quanto concerne il controversoQuesada, creduto morto per mano di Rodrigo, e invece vivo e vegeto. Inoltre, per Lolita, dopo anni di dolore ed estrema sofferenza a causa della tragica e prematura morte del marito Antonito, finalmente arriverà una svolta positiva, mentre Felipe potrebbe decidere di andarsene per sempre dal quartiere. Ledi Una, dunque, si soffermeranno soprattutto sul marito di Genoveva Salmeron che, per un certo periodo di tempo, verrà considerato morto, ucciso da un diabolico piano di Rodrigo che lo aggredirà per poi farlo morire con il gas ...

