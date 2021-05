UNA VITA, anticipazioni puntata di sabato 1 e lunedì 3 maggio 2021 (Di sabato 1 maggio 2021) anticipazioni puntata 1164 di Una VITA di sabato 1 e lunedì 3 maggio 2021: Cesareo ha il sospetto che Camino stia proseguendo di nascosto a vedere Maite di nascosto e così va dalla pittrice proprio mentre quest’ultima è in compagnia della giovane Pasamar… Leggi anche: Una VITA anticipazioni: GENOVEVA ordina l’omicidio di SANTIAGO ma… Bellita sta sempre peggio. Di conseguenza Cinta intende annullare il proprio debutto e José salta nuovamente uno spettacolo senza avvertire, tanto che Esther lo rimprovera fortemente. Dopo aver chiuso con Marcia, Felipe chiede nuovamente a Genoveva di sposarlo. E lei stavolta dice di sì! Andrade manda Velasco a minacciare Genoveva, colpevole di non essersi troppo impegnata per sabotare il processo. La ... Leggi su tvsoap (Di sabato 1 maggio 2021)1164 di Unadi1 e: Cesareo ha il sospetto che Camino stia proseguendo di nascosto a vedere Maite di nascosto e così va dalla pittrice proprio mentre quest’ultima è in compagnia della giovane Pasamar… Leggi anche: Una: GENOVEVA ordina l’omicidio di SANTIAGO ma… Bellita sta sempre peggio. Di conseguenza Cinta intende annullare il proprio debutto e José salta nuovamente uno spettacolo senza avvertire, tanto che Esther lo rimprovera fortemente. Dopo aver chiuso con Marcia, Felipe chiede nuovamente a Genoveva di sposarlo. E lei stavolta dice di sì! Andrade manda Velasco a minacciare Genoveva, colpevole di non essersi troppo impegnata per sabotare il processo. La ...

