Una Vita anticipazioni italiane maggio 2021: arresti, una morte cambia tutto (Di sabato 1 maggio 2021) Le puntate di Una Vita che andranno in onda in Italia a maggio 2021 saranno ricche di grandi colpi di scena. Scendendo nel dettaglio, i telespettatori si ritroveranno a dire addio a uno storico personaggio: Ursula. Intanto, Santiago decide finalmente di rivelare a Marcia la sua vera identità. Nel frattempo, non mancano i problemi per Maite e Camino, che continuano a lottare per il loro amore. Per quanto riguarda i Dominguez, il pubblico assisterà a delle svolte importanti secondo le anticipazioni. Santiago rivela a Marcia chi è davvero, Ursula si prepara a morire La verità sull’identità di Santiago esce fuori nelle prossime puntate di Una Vita. Finalmente, rivela di non essere il marito di Marcia, che è effettivamente morto. Lui è Israel, il suo fratello gemello. Inaspettatamente, la Sampaio decide di ... Leggi su cityroma (Di sabato 1 maggio 2021) Le puntate di Unache andranno in onda in Italia asaranno ricche di grandi colpi di scena. Scendendo nel dettaglio, i telespettatori si ritroveranno a dire addio a uno storico personaggio: Ursula. Intanto, Santiago decide finalmente di rivelare a Marcia la sua vera identità. Nel frattempo, non mancano i problemi per Maite e Camino, che continuano a lottare per il loro amore. Per quanto riguarda i Dominguez, il pubblico assisterà a delle svolte importanti secondo le. Santiago rivela a Marcia chi è davvero, Ursula si prepara a morire La verità sull’identità di Santiago esce fuori nelle prossime puntate di Una. Finalmente, rivela di non essere il marito di Marcia, che è effettivamente morto. Lui è Israel, il suo fratello gemello. Inaspettatamente, la Sampaio decide di ...

