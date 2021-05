Una Vita anticipazioni 8 maggio 2021, Bellita è stata avvelenata (Di sabato 1 maggio 2021) Nella puntata di Una Vita dell’8 maggio 2021, Emilio, racconterà a Cinta e al futuro suocero di aver visto Margarita mettere qualcosa nel tè di Bellita. Subito dopo consegna loro quello che la donna ha maldestramente dimenticato quando è andata via frettolosamente. Marcia intanto scopre tutto: colui che ha creduto essere suo marito è in realtà il fratello gemello di Santiago, Israel, che si è sostituito a lui su richiesta di Andrade e con l’intento di impedire che sposasse Felipe. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Una Vita trame spagnole, Rosina e Liberto costretti a chiedere la carità Nelle puntate future della telenovela iberica appare chiaro che la situazione finanziaria di Rosina e Liberto non fa che peggiorare Dopo la terribile esplosione ad Acacias 38 che toglie la ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 1 maggio 2021) Nella puntata di Unadell’8, Emilio, racconterà a Cinta e al futuro suocero di aver visto Margarita mettere qualcosa nel tè di. Subito dopo consegna loro quello che la donna ha maldestramente dimenticato quando è andata via frettolosamente. Marcia intanto scopre tutto: colui che ha creduto essere suo marito è in realtà il fratello gemello di Santiago, Israel, che si è sostituito a lui su richiesta di Andrade e con l’intento di impedire che sposasse Felipe. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Unatrame spagnole, Rosina e Liberto costretti a chiedere la carità Nelle puntate future della telenovela iberica appare chiaro che la situazione finanziaria di Rosina e Liberto non fa che peggiorare Dopo la terribile esplosione ad Acacias 38 che toglie la ...

