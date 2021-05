Una Vita anticipazioni 7 maggio 2021, la verità su Bellita (Di sabato 1 maggio 2021) A casa Dominguez tutti sono in ansia per lo stato di salute di Bellita, ma nella puntata di Una Vita del 7 maggio 2021, arriveranno finalmente i referti delle analisi per capire di cosa soffre la donna. Nel frattempo Casilda e suo cugino Jacinto riescono a vincere un premio minore alla lotteria. Ma saranno soddisfatti davvero? Marcia intanto attende da Santiago di avere delle spiegazioni plausibili per quello che ha fatto fingendosi suo marito. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Una Vita trame spagnole, Emilio e Cinta si sposano Emilio e Cinta riescono finalmente a convolare a nozze nonostante le numerose difficoltà anche da parte delle famiglie Nelle telenovele abbiamo visto che spesso le storie d’amore non hanno un lieto fine, ma seguendo le anticipazioni di Una ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 1 maggio 2021) A casa Dominguez tutti sono in ansia per lo stato di salute di, ma nella puntata di Unadel 7, arriveranno finalmente i referti delle analisi per capire di cosa soffre la donna. Nel frattempo Casilda e suo cugino Jacinto riescono a vincere un premio minore alla lotteria. Ma saranno soddisfatti davvero? Marcia intanto attende da Santiago di avere delle spiegazioni plausibili per quello che ha fatto fingendosi suo marito. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Unatrame spagnole, Emilio e Cinta si sposano Emilio e Cinta riescono finalmente a convolare a nozze nonostante le numerose difficoltà anche da parte delle famiglie Nelle telenovele abbiamo visto che spesso le storie d’amore non hanno un lieto fine, ma seguendo ledi Una ...

