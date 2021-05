Una Vita anticipazioni 6 maggio 2021, Margarita scoperta da Emilio (Di sabato 1 maggio 2021) Nella puntata di Una Vita del 6 maggio 2021 Emilio scoprirà per puro caso Margarita mentre sta versando qualcosa nel tè di Bellita e non esita a far notare la sua presenza alla donna. Quest’ultima sente di essere in pericolo e dopo una frettolosa risposta al giovane Pasamar, se ne va immediatamente, dimenticandosi però di prendere la sua borsetta e la fiala di veleno che aveva appena versato. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Una Vita dal 3 all’8 maggio 2021, Margarita viene smascherata Ecco le anticipazioni e le trame degli episodi della telenovela spagnola Una Vita da lunedì 3 a sabato 8 maggio 2021 Sarà Emilio nelle puntate di ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 1 maggio 2021) Nella puntata di Unadel 6scoprirà per puro casomentre sta versando qualcosa nel tè di Bellita e non esita a far notare la sua presenza alla donna. Quest’ultima sente di essere in pericolo e dopo una frettolosa risposta al giovane Pasamar, se ne va immediatamente, dimenticandosi però di prendere la sua borsetta e la fiala di veleno che aveva appena versato. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Unadal 3 all’8viene smascherata Ecco lee le trame degli episodi della telenovela spagnola Unada lunedì 3 a sabato 8Sarànelle puntate di ...

matteosalvinimi : Donare sangue (oggi plasma) salva una vita ed è sicuro. Ecco come funziona. #escoancheperdonare - lucianonobili : Cos’è il genio? Checco #Zalone è una buona risposta. Grazie per questo video, politicamente scorrettissimo e diver… - raffaellapaita : Lo abbiamo detto tante volte: ogni vaccino è una vita salvata. Ieri ne sono stati somministrati mezzo milione. Dall… - BurekMiss : RT @jemenfousoui: Mentre state qui a filosofare, tra il lusso di scegliere le vostre battaglie, cosa o cosa non si può dire, il mio pensier… - ornellamiranda8 : RT @RickyPalazzolo: 'La forza della vita' è una delle canzoni piu belle di sempre... ecco l'ho detto #TopDieci -