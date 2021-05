Una Vita anticipazioni 5 maggio 2021, il patto di Andrade e Ursula (Di sabato 1 maggio 2021) Ursula si reca in carcere a trovare Andrade per sapere la verità su Santiago. L’uomo nella puntata di Una Vita del 5 maggio 2021, accetterà di dire tutto alla Dicenta in cambio del suo aiuto. Andrade infatti vuole che la megera lo aiuti a vendicarsi di Genoveva. Una volta stretto l’accordo, le rivela che Santiago non è il vero marito di Marcia, ma che si tratta di un impostore. La donna ora è soddisfatta e tenterà di usare questa preziosa informazione per mettere in atto la sua vendetta. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Una Vita spoiler, Emilio e Cinta si sposano Emilio e Cinta riescono finalmente a convolare a nozze nonostante le numerose difficoltà anche da parte delle famiglie Nelle telenovele abbiamo visto che spesso le storie d’amore non hanno ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 1 maggio 2021)si reca in carcere a trovareper sapere la verità su Santiago. L’uomo nella puntata di Unadel 5, accetterà di dire tutto alla Dicenta in cambio del suo aiuto.infatti vuole che la megera lo aiuti a vendicarsi di Genoveva. Una volta stretto l’accordo, le rivela che Santiago non è il vero marito di Marcia, ma che si tratta di un impostore. La donna ora è soddisfatta e tenterà di usare questa preziosa informazione per mettere in atto la sua vendetta. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Unaspoiler, Emilio e Cinta si sposano Emilio e Cinta riescono finalmente a convolare a nozze nonostante le numerose difficoltà anche da parte delle famiglie Nelle telenovele abbiamo visto che spesso le storie d’amore non hanno ...

