Una Vita anticipazioni 3 maggio 2021, Marcia scopre la verità (Di sabato 1 maggio 2021) Fin dal primo giorno Marcia ha capito che qualcosa in Santiago non andava, ma nella puntata di Una Vita del 3 maggio 2021, l'ex domestica di Felipe scopre che il presunto marito è un impostore. Decide così che deve affrontarlo una volta per tutte e ottenere da lui una vera e propria confessione in merito alla sua identità. Quando se lo trova di fronte non esita nemmeno un attimo ad accusarlo di averla ingannata e gli dice chiaramente che ha le prove che lui è un impostore. Quale sarà la sua reazione? Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Una Vita dal 3 all'8 maggio 2021, Margarita viene smascherata Ecco le anticipazioni e le trame degli episodi della telenovela spagnola Una Vita da lunedì 3 a sabato 8 ...

