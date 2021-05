Una vita | anticipazioni 1° maggio | i Dominguez in ansia per Bellita

(Di sabato 1 maggio 2021) Le sorti digetteranno nella disperazione più totale la famigliaa Una. Leinerenti la puntata in onda oggi 1°, rivelano che Cinta vorrà annullare il suo debutto e José salterà così tante volte lo spettacolo che rischierà di perdere il posto nella compagnia. Nel frattempo, Genoveva si metterà in contatto con Santiago e gli commissionerà un lavoro e per convincerlo gli darà un'ingente somma di denaro come anticipo. Intanto, Cesareo convinto che Camino si incontri ancora con Maite, la seguirà e busserà alla porta della pittrice proprio mentre saranno insieme. Infine, Andrade manderà Velasco a minacciare Genoveva. Una, spoiler 1°: Genoveva paga Santiago per svolgere un lavoro Jacinto e Casilda dopo aver ...

Advertising

riotta : Leggendo le reazioni di Adriano Sofri, Erri De Luca, Oreste Scalzone all'estradizione dei terroristi italiani da Pa… - matteosalvinimi : Donare sangue (oggi plasma) salva una vita ed è sicuro. Ecco come funziona. #escoancheperdonare - lucianonobili : Cos’è il genio? Checco #Zalone è una buona risposta. Grazie per questo video, politicamente scorrettissimo e diver… - a_saba78 : RT @AntonelloCaric5: 'Vittime di verità fuori dall'acqua testimoni di un paso doble teatro d'intesa Una storia una vita un verso d'inverno… - JanelaineZ : RT @Jk_italy: [??] Questo media di Singapore ha scritto '14 nuove cose da fare a Maggio 2021'. Uno di questi nomina i cartonati giganti dei… -

Ultime Notizie dalla rete : Una vita

Mediaset Play

... collegandole in un unico gruppo, due fabbriche storiche del Paese,già ferma da qualche anno e l'altra mantenuta faticosamente indall'amministrazione straordinaria: la ex Embraco di Riva ...Marco Giovannelli marco@varesenews.it La libertà ècondizione essenziale della nostra. Non ci può essere libertà senza consapevolezza e per questo l'informazione è fondamentale per ogni ...Walter Veltroni incontra la grande attrice in occasione del compleanno: il Piccolo e Strehler, Visconti e Pasolini. La diva: «Son sempre quella che vuole alzarsi e andare via» ...Barbara è una delle mamme della campagna Telethon Io per lei. E al Giornale.it racconta la sua storia: "Tutto è cambiato quando mia figlia ha avuto la sua prima crisi epilettica" ...