Una madre vende le sue immagini, la scuola "Sacro Cuore" espelle i figli (Di sabato 1 maggio 2021) Una madre e casalinga pubblicava immagini sensuali sul sito a pagamento. La scuola elementare dei figli ha risposto con l'espulsione dei bambini «Le chiediamo di trovare un'altra scuola per i suoi figli e troncare ogni rapporto con la nostra». Si aggirano intorno ai 150mila dollari al mese i guadagni sulla 'vendita' delle immagini sensuali di L'articolo proviene da Leggilo.org.

