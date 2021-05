Un uomo vaccinato con Pfizer è risultato positivo alla variante brasiliana del coronavirus

(Di sabato 1 maggio 2021) Un paziente Covid-19 che aveva ricevuto due dosi del vaccinodela Palermo. Lo ha scoperto l’unità di microbiologia e virologia dell’azienda ospedaliera ‘Villa Sofia – Cervello’. Attraverso test di indagine di sequenziamento genico i medici hanno identificato la‘P.1’ in un paziente Covid-19 che aveva ricevuto il siero. Lo ha fatto sapere l’azienda Villa Sofia-Cervello di Palermo. Come da protocollo ministeriale, i medici hanno provvedutonotifica edtrasmissione al laboratorio regionale di riferimento. Il paziente 83 anni, immunodepresso,con, dopo pochi ...

Individuata a Palermo la variante brasiliana del Covid - 19 in pazienteanche con la seconda dose di Pfizer. Il virus stato identificato dai medici del ...la variante brasiliana P.1 nell'. ...PALERMO - Variante brasiliana in uncon il doppio Pfizer. Undi ottant'anni, immunodepresso,con due dosi di Pfizer, è ricoverato, positivo al Covid, ed è stata sequenziata la variante brasiliana. Il contagio ...Tra le domande di chi deve ricevere la seconda dose del vaccino, la più frequente in queste ore è questa: chi esegue la prima dose con un vaccino COVID-19 ...Il Servizio Federale russo per la Veterinaria e la Sorveglianza Fitosanitaria (Rosselkhoznadzor) ha annunciato di aver prodotto un primo lotto di un prodotto contro il Covid-19 per uso veterinario, il ...