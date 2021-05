Un uomo vaccinato con Pfizer è risultato positivo alla variante brasiliana del coronavirus (Di sabato 1 maggio 2021) Un paziente Covid-19 che aveva ricevuto due dosi del vaccino Pfizer è risultato positivo alla variante brasiliana del coronavirus a Palermo. Lo ha scoperto l’unità di microbiologia e virologia dell’azienda ospedaliera ‘Villa Sofia – Cervello’. Attraverso test di indagine di sequenziamento genico i medici hanno identificato la variante brasiliana ‘P.1’ in un paziente Covid-19 che aveva ricevuto il siero. Lo ha fatto sapere l’azienda Villa Sofia-Cervello di Palermo. Come da protocollo ministeriale, i medici hanno provveduto alla notifica ed alla trasmissione al laboratorio regionale di riferimento. Il paziente 83 anni, immunodepresso, vaccinato con Pfizer, dopo pochi ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 1 maggio 2021) Un paziente Covid-19 che aveva ricevuto due dosi del vaccinodela Palermo. Lo ha scoperto l’unità di microbiologia e virologia dell’azienda ospedaliera ‘Villa Sofia – Cervello’. Attraverso test di indagine di sequenziamento genico i medici hanno identificato la‘P.1’ in un paziente Covid-19 che aveva ricevuto il siero. Lo ha fatto sapere l’azienda Villa Sofia-Cervello di Palermo. Come da protocollo ministeriale, i medici hanno provvedutonotifica edtrasmissione al laboratorio regionale di riferimento. Il paziente 83 anni, immunodepresso,con, dopo pochi ...

regynadeserto : RT @valy_s: @cris_cersei @LaStampa Hanno vaccinato un uomo che ha 121 anni che vive in un paesino sperduto tra i monti. È più probabile che… - janlucas1971 : RT @valy_s: @cris_cersei @LaStampa Hanno vaccinato un uomo che ha 121 anni che vive in un paesino sperduto tra i monti. È più probabile che… - DianaLanciotti : RT @valy_s: @cris_cersei @LaStampa Hanno vaccinato un uomo che ha 121 anni che vive in un paesino sperduto tra i monti. È più probabile che… - tiber_h : RT @valy_s: @cris_cersei @LaStampa Hanno vaccinato un uomo che ha 121 anni che vive in un paesino sperduto tra i monti. È più probabile che… - Sylvie26804002 : RT @valy_s: @cris_cersei @LaStampa Hanno vaccinato un uomo che ha 121 anni che vive in un paesino sperduto tra i monti. È più probabile che… -