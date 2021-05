Un Como da Superlega (Di sabato 1 maggio 2021) Il ritorno in cadetteria dopo cinque anni, con lo sguardo rivolto a una Serie A che manca dalla stagione 2002/03. Nel mezzo, una proprietà che definire solida è un eufemismo e il giusto mix tra campo e dirigenza, dal tecnico Gattuso all’Head of Football – ex bandiera del Chelsea – Dennis Wise. È quella del Como una delle grandi storie calcistiche del 2020/21, che ha portato i lariani a conquistare la seconda promozione nello spazio di tre stagioni. Alle spalle del club lombardo dal 2019 c’è la SENT Entertainment, azienda inglese attiva nel campo dello sport e dell’intrattenimento, ma guidata da una delle famiglie più ricche d’Indonesia. La società è infatti controllata dall’imprenditore Robert Budi Hartono, terzo proprietario sportivo più ricco al mondo con un patrimonio di 20,5 miliardi di dollari. Con il fratello Michael – 19,7 miliardi – formano un impero da 40,2 ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 1 maggio 2021) Il ritorno in cadetteria dopo cinque anni, con lo sguardo rivolto a una Serie A che manca dalla stagione 2002/03. Nel mezzo, una proprietà che definire solida è un eufemismo e il giusto mix tra campo e dirigenza, dal tecnico Gattuso all’Head of Football – ex bandiera del Chelsea – Dennis Wise. È quella deluna delle grandi storie calcistiche del 2020/21, che ha portato i lariani a conquistare la seconda promozione nello spazio di tre stagioni. Alle spalle del club lombardo dal 2019 c’è la SENT Entertainment, azienda inglese attiva nel campo dello sport e dell’intrattenimento, ma guidata da una delle famiglie più ricche d’Indonesia. La società è infatti controllata dall’imprenditore Robert Budi Hartono, terzo proprietario sportivo più ricco al mondo con un patrimonio di 20,5 miliardi di dollari. Con il fratello Michael – 19,7 miliardi – formano un impero da 40,2 ...

