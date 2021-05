Ultime Notizie Serie A: Sarri rivoluzione a Roma, le parole degli allenatori (Di sabato 1 maggio 2021) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 13.50 -Milan, Mandzukic non convocato per una bronchite: le Ultime – Il motivo dell’indisponibilità del classe ’86 è una bronchite, anche se probabilmente non sarebbe comunque sceso in campo per via di qualche problema fisico accusato nel match contro la Lazio Ore 12.45 – Conferenza stampa Fonseca: «Motivato fino alla fine, sono sempre serio» – Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Sampdoria. Le sue parole Ore 12.30 – Juventus, Pirlo non pensa al futuro – Andrea Pirlo ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Udinese: ecco le dichiarazioni del tecnico della ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 1 maggio 2021) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 13.50 -Milan, Mandzukic non convocato per una bronchite: le– Il motivo dell’indisponibilità del classe ’86 è una bronchite, anche se probabilmente non sarebbe comunque sceso in campo per via di qualche problema fisico accusato nel match contro la Lazio Ore 12.45 – Conferenza stampa Fonseca: «Motivato fino alla fine, sono sempre serio» – Paulo Fonseca, tecnico della, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Sampdoria. Le sueOre 12.30 – Juventus, Pirlo non pensa al futuro – Andrea Pirlo ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Udinese: ecco le dichiarazioni del tecnico della ...

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Napoli Armani, indiscrezioni confermate? Le ultime sulle maglie 2021/22 Il Napoli potrebbe vestire delle divise Armani nella prossima stagione: ecco le ultime notizie sulle indiscrezioni Il Napoli a fine stagione saluterà Kappa: lo sponsor che ha accompagnato il cammino degli azzurri nelle ultime stagioni non sarà più sulle maglie della società ...

Covid, identificata variante brasiliana in paziente vaccinato con entrambe dosi di Pfizer: il caso a Palermo Le varianti del virus Covid - 19 contnuano a non dar tregua. Oggi è la volta della variante brasiliana che è stata individuata in un paziente di Palermo già vaccinato con entrambi le dosi Pfizer . L'...

Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid Corriere della Sera Vaccini: in Sicilia record di somministrazioni, quasi 35mila Nuovo record di vaccinazioni ieri in Sicilia. Negli hub e nei centri vaccinali di tutta l'Isola sono state somministrate 34. (ANSA) ...

Vaccino Covid in Lombardia, tutti i numeri delle somministrazioni: ecco i comuni più virtuosi Il record di Viggiù (Varese) con 7 abitanti su 10 con almeno una dose. In fondo alla classifica Galliavola (Pavia) con meno di uno su 10. A Milano dosi al 25% dei residenti ...

