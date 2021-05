Turismo | Scocca scrive a De Luca | “Si dia priorità vaccinale anche a Pietrelcina”

(Di sabato 1 maggio 2021) Tempo di lettura: 5 minutiLa Regione Campania procede spedita nella vaccinazione prioritaria delle isole, con l’annuncio di Procida Covid Free. Ma stando a quanto dichiarato dal Presidente De, l’intenzione della Regione è quella di passare poi ai comuni costieri con cui si stanno già prendendo accordi, sempre nell’ottica di “presentarsi all’estero e ai turisti italiani come luoghi sicuri”. Alessio, in qualità di consigliere comunale di, ha scritto una lettera aperta indirizzata proprio al Presidente della Regione Campania Vincenzo De. Il tema al centro della missiva è la richiesta didi inserire la città difra i luoghi turistici con, adottando lo stesso principio che la regione ...

