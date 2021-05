Turismo, il ministro Garavaglia visita gli storici bottegai di San Gregorio Armeno (Di sabato 1 maggio 2021) Il coordinatore regionale campano della Lega, Valentino Grant, con parlamentari napoletani e il consigliere regionale.del Carroccio, Severino Nappi, hanno accompagnato il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, in visita agli storici bottegai di San Gregorio Armeno a Napoli. “Vogliamo testimoniare concretamente la vicinanza e l’impegno della Lega anche nei confronti degli artigiani della storica strada famosa in tutto il mondo, lasciati soli dalle istituzioni locali”, spiega Nappi. “Siamo pronti a sostenere la proposta delle botteghe artistiche di unirsi in forma associata per la realizzazione di un tour nelle principali citta’ europee ed extraeuropee con mostre temporanee di presepi e prodotti dell’artigianato tipico napoletano per promuovere ... Leggi su ildenaro (Di sabato 1 maggio 2021) Il coordinatore regionale campano della Lega, Valentino Grant, con parlamentari napoletani e il consigliere regionale.del Carroccio, Severino Nappi, hanno accompagnato ildel, Massimo, inaglidi Sana Napoli. “Vogliamo testimoniare concretamente la vicinanza e l’impegno della Lega anche nei confronti degli artigiani della storica strada famosa in tutto il mondo, lasciati soli dalle istituzioni locali”, spiega Nappi. “Siamo pronti a sostenere la proposta delle botteghe artistiche di unirsi in forma associata per la realizzazione di un tour nelle principali citta’ europee ed extraeuropee con mostre temporanee di presepi e prodotti dell’artigianato tipico napoletano per promuovere ...

