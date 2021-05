Turismo | a Positano riparono il “Rada Beach Bistrot” e il “Fly Cocktail Bar”

(Di sabato 1 maggio 2021)riapre e torna a puntare sul. Tra i primi locali pronti ad accogliere i turisti e chi nel prossimo week end vorrà passare qualche ora ammirando i suggestivi scorci positanesi ci sono il “FlyBar” e il “”, entrambi “figli” del celebre disco club “Music on the Rocks”, punto di riferimento del clubbing nazionale ed internazionale e meta di vip e personalità dello spettacolo. Quie piatti sono sinonimi di relax e rigenerazione profonda a contatto con le bellezze naturali e le unicità del luogo. I due locali sfruttano gli spazi esterni di una grotta che si trova sulla Spiaggia Grande, in via Grotte dell’Incanto. Conservano architettonicamente il fascino originario della cavità naturale, inserendosi armoniosamente ...

L'edizione delle 14:00 del TG Regione Campania ha dedicato uno spazio ai lavoratori delin protesta questa mattina a Pompei. In un comune giorno festivo per tutti gli altri cittadini della Campania, i ristoratori e operatori turistici hanno preferito urlare " ancora una volta " a ...Di nuovo in piazza i lavoratori del: oggi la manifestazione a Pompei . Di nuovo in piazza gli operatori deldella penisola sorrentina e delle altre località campane, questa mattina di domenica 1 maggio 2021. Questa volta i sindacati hanno scelto di manifestare a Pompei, un altro dei luoghi simbolo ...di Raffaele Ferraioli* Non più tardi di qualche giorno fa ho avuto modo di esternare su questa stessa testata il mio pensiero in ordine al bisogno sempre più impellente di una "politicad'area" per la ...Salerno. “Grandi notizie per i beni culturali dell'Agro Sarnese Nocerino e di tutta la Provincia di Salerno: dopo le mie tenaci e continue ...