Tuffi, Pellacani-Bertocchi da sogno! Si qualificano alle Olimpiadi con il 3° posto in Coppa del Mondo dai 3 metri syncro! (Di sabato 1 maggio 2021) Un'impresa grandiosa e tutt'altro che scontata, specie in tempi di covid-19, dopo tanti allenamenti alle spalle, ma pochi riferimenti in gara: nella prima finale della Coppa del Mondo in corso a Tokyo, valevole per la qualificazione olimpica e nello stesso impianto, nuovo, che ospiterà poi le gare a cinque cerchi, Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi con una prova di enorme spessore, freddezza, nervi saldi e buona tecnica, si piazzano al terzo posto assoluto (un risultato clamoroso) dal trampolino 3m synchro, soprattutto prime nella speciale classifica delle coppie in lotta per la qualificazione olimpica (quindi senza Cina, Canada, Giappone e Messico, presenti in gara, ma già qualificate) e volano con convinzione e gioia immensa verso le ...

NicolaMarconi : È subito medaglia e pass olimpico per Elena Bertocchi e Chiara Pellacani, bronzo nel sincro 3 metri alla Coppa del… - OA_Sport : Azzurre praticamente perfette, Russia fuori dai Giochi in questa gara. Nervi saldi e grande cuore per #Bertocchi… - gianmilan76 : Azzurre praticamente perfette, Russia fuori dai Giochi in questa gara. Nervi saldi e grande cuore per #Bertocchi… - sportface2016 : #Tuffi, Coppa del Mondo Tokyo 2021: #Bertocchi/#Pellacani staccano il pass per #Tokyo2020 - zazoomblog : LIVE Tuffi Coppa del Mondo in DIRETTA: Bertocchi-Pellacani quinte dopo le prime due rotazioni - #Tuffi #Coppa… -