Treviglio | sorpresi dopo il furto al centro commerciale | aggrediscono la guardia | arrestati

(Di sabato 1 maggio 2021) Nel tardo pomeriggio di venerdì gli agenti della squadra Volante del Commissariato disono intervenuto nel parcheggio delIpercoop e del cinema Ariston per una rissa in corso. Era in corso infatti un’aggressione da parte di due giovani nei confronti di unagiurata in servizio al. Interrotta l’azione e riportata la calma, i poliziotti hanno ricostruito quanto accaduto: i due aggressori, un uomo e una donna, entrambi bergamaschi, senza fissa dimora e gravitanti nella zona della stazione autolinee di Bergamo, si erano poco prima recati al supermercato dove, oltre agli acquisti, avevano nascosto nello zaino della ragazza 6 bottiglie di liquore e una ventina di articoli del reparto Hi Fi per un valore complessivo di oltre 500 ...