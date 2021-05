Trento-ZAKSA Kedzierzyn Kozle oggi: orario, tv, programma, streaming Finale Champions League volley (Di sabato 1 maggio 2021) oggi sabato 1° maggio (ore 20.30) va in scena la Finale della Champions League 2021 di volley maschile. All’AGSM Forum di Verona si assegna il massimo trofeo europeo e si conclude la stagione riservata ai club. Trento affronterà lo ZAKSA Kedzierzyn Kozle in una partita secca, da tutto o niente: chi vince alza al cielo la Coppa, chi perde torna a casa con le mosche in mano. Si preannuncia una partita davvero molto ostica per i dolomitici, che avranno il vantaggio di giocare in Italia ma non potranno usufruire del pubblico sugli spalti visto che l’evento si disputa a porte chiuse. Trento, capace di eliminare il Berlino e di firmare un’impresa contro Perugia, vuole chiudere la stagione col colpaccio assoluto dopo essere ... Leggi su oasport (Di sabato 1 maggio 2021)sabato 1° maggio (ore 20.30) va in scena ladella2021 dimaschile. All’AGSM Forum di Verona si assegna il massimo trofeo europeo e si conclude la stagione riservata ai club.affronterà loin una partita secca, da tutto o niente: chi vince alza al cielo la Coppa, chi perde torna a casa con le mosche in mano. Si preannuncia una partita davvero molto ostica per i dolomitici, che avranno il vantaggio di giocare in Italia ma non potranno usufruire del pubblico sugli spalti visto che l’evento si disputa a porte chiuse., capace di eliminare il Berlino e di firmare un’impresa contro Perugia, vuole chiudere la stagione col colpaccio assoluto dopo essere ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Trento-ZAKSA Kedzierzyn Finale Champions League volley in DIRETTA: i trentini inseguono la corona europea 10 a… - Volleyball_it : Superfinals: Doppia diretta, orari e Tv. I sestetti di Conegliano-Vakifbank e Trento-Zaksa #Superfinals #CLVolleyM,… - pawel_bochenek : RT @Volleyball_it: Superfinals: Trento, ottava finale Europea. Contro lo Zaksa la 104esima gara in Champions by - bbeghella : RT @Volleyball_it: Superfinals: Trento, ottava finale Europea. Contro lo Zaksa la 104esima gara in Champions by - Volleyball_it : Superfinals: Trento, ottava finale Europea. Contro lo Zaksa la 104esima gara in Champions by… -