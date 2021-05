Tragedia a Roma: è morto il dottore calabrese Agazio Menniti, primario della Neurochirurgia dell’ospedale San Camillo (Di domenica 2 maggio 2021) Roma: è morto in seguito ad un incidente stradale ul Grande Raccordo Anulare Agazio Menniti, primario calabrese del reparto di Neurochirurgia dell’ospedale San Camillo di Roma Terribile incidente a Roma, sul Grande Raccordo Anulare, dove è morto Agazio Menniti, primario del reparto di Neurochirurgia dell’ospedale San Camillo. Il dottore aveva 46 anni ed era originario di Catanzaro. Menniti, a bordo del suo scooter, aveva terminato il suo turno al San Camillo e mentre tornava a casa un’auto lo avrebbe travolto. Scaraventato in ... Leggi su cityroma (Di domenica 2 maggio 2021): èin seguito ad un incidente stradale ul Grande Raccordo Anularedel reparto diSandiTerribile incidente a, sul Grande Raccordo Anulare, dove èdel reparto diSan. Ilaveva 46 anni ed era originario di Catanzaro., a bordo del suo scooter, aveva terminato il suo turno al Sane mentre tornava a casa un’auto lo avrebbe travolto. Scaraventato in ...

zazoomblog : Tragedia alle porte di Roma: 42enne cade dallo scoter e muore - #Tragedia #porte #Roma: #42enne #dallo - CorriereCitta : Tragedia alle porte di Roma: 42 enne cade dallo scoter e muore - lellaconfa : @mariolavia Non sono di Roma ma non la voterei. Aggiungo che a #Milano tra @BeppeSala che strizza l’occhio al #M5S… - mirellaladini : RT @dureghello: Tristezza e dolore ascoltando le notizie che arrivano da Israele. Uno dei primi momenti di rinascita e aggregazione religio… - alessita_1994 : RT @paolorm2012: Battistini, 80enne muore al volante della sua auto - Roma – Tragedia ieri pomeriggio in via Mattia Battistini, dove un uom… -