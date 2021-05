"Torniamo alla normalità": a Liverpool 3000 giovani si scatenano al primo rave senza distanziamento (Di sabato 1 maggio 2021) Una serata in discoteca come una volta, senza mascherine, senza distanziamento sociale. Solo balli scatenati e voglia di tornare alla normalità. A Liverpool si è tenuto il primo evento post-pandemia. “The First Dance”, lo hanno chiamato. Le autorità hanno consentito l’ingresso alla serata ad alcune migliaia di giovani che dovevano essere risultati negativi ai test antigenici covid-19 nelle 24 ore precedenti. L’evento fa parte di un trial per verificare la possibilità di allentare le restrizioni per spettacoli e concerti, senza pericolo di creare nuovi focolai. “Onestamente mi sono commosso guardando i video dell’evento di Liverpool. Davvero è reale? Se penso a tutto quello che abbiamo passato ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 1 maggio 2021) Una serata in discoteca come una volta,mascherine,sociale. Solo balli scatenati e voglia di tornare. Asi è tenuto ilevento post-pandemia. “The First Dance”, lo hanno chiamato. Le autorità hanno consentito l’ingressoserata ad alcune migliaia diche dovevano essere risultati negativi ai test antigenici covid-19 nelle 24 ore precedenti. L’evento fa parte di un trial per verificare la possibilità di allentare le restrizioni per spettacoli e concerti,pericolo di creare nuovi focolai. “Onestamente mi sono commosso guardando i video dell’evento di. Davvero è reale? Se penso a tutto quello che abbiamo passato ...

HuffPostItalia : 'Torniamo alla normalità': a Liverpool 3000 giovani si scatenano al primo rave senza distanziamento - alemannoEU : Buon #25Aprile! La #Liberazione offre momento di richiamo alla necessità di PARTECIPARE per rifondare continuamen… - SusannaCeccardi : Torniamo a crescere, gli Italiani premiano la scelta di non lasciare il governo in mano alla peggiore sinistra dell… - paoloigna1 : Vi ricordate i manifesti del Sindaco un anno fa? Sant’Efisio blindato per Covid, Truzzu: “Battiamo la paura e torni… - vendutoschifoso : RT @HuffPostItalia: 'Torniamo alla normalità': a Liverpool 3000 giovani si scatenano al primo rave senza distanziamento -